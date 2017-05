Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall in Leipzig ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 82 Jahre alte Mann war am Dienstag auf der Zweinaundorfer Straße unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als ein 40-jähriger Autofahrer nach links abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt des 82-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer stürzte und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 40-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

jhz