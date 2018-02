Auto erfasst Radler und begeht Fahrerflucht – weiterer Fahrradfahrer lässt Verletzten liegen

Leipzig. Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls mit Fahrerflucht von Ende Januar: Damals war laut Polizei ein 32 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz verletzt worden, außerdem ging seine Brille zu Bruch. Der Unfall ereignete sich am 24. Januar gegen 21.15 Uhr auf der Kurt-Eisner-Straße. Der 32-Jährige fuhr stadtauswärts, als ein Autofahrer, der nach rechts abbog, ihm an der Wundtstraße die Vorfahrt nahm und mit dem Opfer zusammenstieß. Doch statt anzuhalten, fuhr der Fahrer des Wagens einfach weiter. Während der Verletzte blutend am Boden lag, fuhr zudem ein Radler an ihm vorbei, ohne anzuhalten.

Leipziger Polizei such Zeugen

Die Beamten des Verkehrsunfalldienstes ermitteln wegen fahrlässiger Körperverletzung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und unterlassener Hilfeleistung. Die Polizei fragt nun: Wer hat zur Unfallzeit Beobachtungen gemacht, wer kann Hinweise sowohl zum Autofahrer und/oder zu dessen Fahrzeug als auch zum Fahrradfahrer geben? Zeugen melden sich bei der Verkehrspolizei Leipzig, Schongauerstraße 13, oder unter der Telefonnummer (0341) 25 52 85 1 (tagsüber) sonst (0341) 25 52 91 0.

