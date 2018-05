Leipzig

Nach einem Zusammenstoß am Dienstagmorgen in Leipzig-Paunsdorf muss sich eine 40-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Frau war laut Polizeiangaben in ihrem Auto auf der Straße Am Vorwerk in Richtung Hainveilchenweg unterwegs, als sie nach dem Überqueren der Straßenbahngleise eine 37-jährige Frau samt Kinderwagen und ein vierjähriges Mädchen auf einem Laufrad erfasste. Beide wurden verletzt und mussten ambulant behandelt werden.

Von anzi