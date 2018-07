Leipzig

Während der Fahrt ist am Donnerstagmorgen am Autobahndreieck Parthenaue bei Leipzig ein Auto in Flammen aufgegangen. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der Wagen gegen 7.20 Uhr auf der Autobahn 38 zu brennen begonnen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen zu LVZ.de. Die Insassen – ein älteres Ehepaar – hätten rechtzeitig aussteigen können. Sie blieben unverletzt.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei ein technischer Defekt Auslöser des Feuers gewesen, so der Sprecher. Die Flammen mussten gelöscht werden. Außerdem sei Öl auf der Fahrbahn in Richtung Göttingen ausgelaufen.

Von jhz