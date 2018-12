Leipzig

Ein Autofahrer hat sich am ersten Weihnachtsfeiertag in Leipzig-Gohlis gerade noch rechtzeitig aus seinem brennenden Wagen befreien können. An der Kreuzung Landsberger Straße/Viertelsweg ging der Audi vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte.

Zur Galerie Während der Fahrt ist ein alter Audi in Leipzig-Gohlis in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig retten.

An der Ampelkreuzung hatte gegen 15.30 Uhr zunächst der Motor des Wagens seinen Dienst verweigert. „Der Fahrer unternahm danach noch mehrere Startversuche“, berichtete Steffen Weyde aus dem Führungs-und Lagezentrum der Polizei auf Nachfrage von LVZ.de. Dabei entzündete sich möglicherweise durch einen Kurzschluss etwas im Motorraum. Der Fahrer habe bemerkt, wie es heiß unter seinem Sitz wurde, so der Polizeisprecher. Kurz nachdem er aus dem Wagen stieg, stand der Pkw komplett in Flammen.

An dem Auto älteren Baujahrs entstand Totalschaden. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte den Wagen aber nicht mehr retten. Erst in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag waren die Kameraden ebenfalls wegen eines Autobrandes in Gohlis im Einsatz. Die Polizei ermittelt hier inzwischen wegen Brandstiftung.

Von nöß