Leipzig

Auf der Autobahn 38 ist am Sonntagabend ein Auto in Flammen aufgegangen. Ein älteres Ehepaar war mit dem Wagen zwischen dem Dreieck Parthenaue und der Anschlussstelle Leipzig-Südost unterwegs, als offenbar aufgrund eines technischen Defekts ein Feuer im Motorraum ausbrach. Die beiden Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Fahrer steuerte den Wagen zuvor noch auf den Standstreifen.

Die Feuerwehr musste die Flammen löschen, Der Opel Zafira brannte jedoch komplett aus. Nach ersten Ermittlungen hatte ein Kabelbrand das Feuer ausgelöst. Die A38 in Richtung Leipzig war zeitweise voll gesperrt.

Von nöß