Leipzig

Mitten im fließenden Straßenverkehr ist ein Mann mit seinem Fahrrad auf die Motorhaube eines Autos gesprungen. Dessen 62-jähriger Fahrer war laut Polizei am Mittwoch um 18.15 Uhr auf der Dresdner Straße in Richtung Gerichtswegs unterwegs. Kurz vor der Spohrstraße musste er aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs bremsen. Aus dem Nichts wurde sein Auto durch einen dumpfen Aufschlag erschüttert. Der Fahrer eines BMX-Rades hatte das stehende Fahrzeug als Sprungelement benutzt, war auf der Motorhaube des Tourans gelandet und schnell weitergefahren. Der Autofahrer war durch die Aktion so überrascht, dass er den Fahrer des Fahrrades in der Schnelle nicht erkennen konnte. Aufgrund der dunklen Umgebung konnte der Mann auch nicht sehen, wohin der BMX-Fahrer verschwand. Am Auto entstand ein erheblicher Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben und eventuell Hinweise zu dem unbekannten Fahrradfahrer geben können. Hinweisgeber wenden sich bitte an das Polizeirevier Leipzig-Zentrum in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder melden sich telefonisch unter (0341) 96 63 42 24.

Von fbu