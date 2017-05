Leipzig. Stau auf der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße: Ein Autofahrer ist am Freitagmittag mit seinem Wagen neben den Schienen an der Haltestelle Hohe Straße hängen geblieben, konnte weder vor noch zurück. Die dahinter verkehrenden Straßenbahnen konnten nicht weiter fahren – der Verkehr staute sich auf der Fahrbahn in Richtung Innenstadt.

Das Auto musste geborgen werden. Währenddessen wurden die Straßenbahnen der Linien 10 und 11 umgeleitet. Schienenersatzverkehr war laut Leipziger Verkehrsbetrieben wegen der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich. Auch nach der Bergung kommt es noch zu erheblichen Verspätungen, so die LVB.

Wann die Trams wieder planmäßig fahren können, war zunächst nicht klar.

jhz