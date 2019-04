Leipzig

Am Montagmorgen ist ein Toyota in Gohlis-Süd vollständig abgebrannt. Als ein Anwohner die Polizei verständigte, stand das Auto bereits in Flammen. Laut den Beamten griff das Feuer auch auf einen davor stehenden Audi über und beschädigte diesen am Heck. Angaben zur Höhe des Sachschadens stehen noch aus. Die Brandursache ist noch unklar. Ein technischer Defekt am Auto kann nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Von ebu