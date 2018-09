Leipzig

In der Leipziger Südvorstadt ist in der Nacht zum Sonnabend ein Auto bei einem Brand komplett zerstört worden. Nach Angaben der Polizei stand der 1er BMW gegen 4.30 Uhr in der Körnerstraße in Flammen. Auch zwei benachbarte Wagen seien durch das Feuer beschädigt worden. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Die Beamten ermitteln wegen Brandstiftung. Vom Täter fehlt aber noch jede Spur.

Von mro