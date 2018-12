Leipzig

Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Leipziger Osten schwer verletzt worden. Der Mann fuhr nach Angaben eines Polizeisprechers gegen 16.30 Uhr auf der Löbauer Straße Richtung Osten. An der Kreuzung zur Gorkistraße missachtete er die Vorfahrt einer abbiegenden Straßenbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei beträgt der Sachschaden etwa 10.000 Euro.

Von soa