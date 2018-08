Leipzig

Bei einem Unfall auf dem Tröndlinring sind am Freitagabend vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Auto kam gegen 23 Uhr vor den Höfen am Brühl von der Fahrbahn ab und krachte gegen ein Werbeschild. Dabei wurde das linke Vorderrad des Wagens abgerissen. Erst an einem Ampelmast kam das Fahrzeug zum Stehen.

Vier Insassen erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Zur Unfallursache und zur Frage, ob der Fahrer möglicherweise zu schnell unterwegs war, konnte eine Behördensprecherin am Freitagmorgen noch keine Angaben machen. Auch der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.

Von nöß