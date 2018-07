Leipzig

In der Nacht zum Mittwoch ist in Leipzig Grünau ein Auto besprüht und beschädigt worden. Der 28-jährige Halter des schwarzen Audi A4 hatte sein Fahrzeug laut Polizei am Dienstag um 21.30 Uhr auf einem Parkplatz im Asternweg abgestellt. Am Morgen um 9.45 Uhr musste er feststellen, dass bisher unbekannte Täter unter anderem mit roter Farbe zwei Hakenkreuze auf sein Auto geschmiert und den Lack beschädigt hatten. Außerdem wurden die Reifen zerstochen.

Die Polizei sucht im Zusammenhang der Tat nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wir gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-Südwest, in der Ratzelstraße 222, 04207 Leipzig oder unter der Nummer (0341) 9460 zu melden.

Von anzi