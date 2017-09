Auto prallt in Leipzig auf Straßenbahn – erhebliche Verspätungen

Leipzig. Ein Zusammenstoß von Straßenbahn und Auto in Leipzig-Grünau sorgte am Vormittag für erhebliche Verspätungen und Ausfälle im öffentlichen Nahverkehr. Gegen 9.45 Uhr wollte der 47-jährige Pkw-Fahrer mit seinem Wagen von der Ratzelstraße nach links in die Rothenburger Straße abbiegen. Dabei übersah er die Straßenbahn, die in derselben Richtung unterwegs war, so das Lagezentrum der Polizei gegenüber LVZ.de.

Die Bahn konnte nicht mehr bremsen, es kam zur Kollision. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Sein Fahrzeug wurde bei dem Aufprall stark beschädigt. Eine Schadenssumme liegt aber noch nicht vor. In der Straßenbahn sei eine Frau ebenfalls leicht verletzt worden, so die Polizei weiter.

Streckensperrung

Die Straßenbahnstrecke der Linien 1 und 2 musste wegen der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden, teilten die Leipziger Verkehrsbetriebe über ihre Webseite mit. Die Fahrgäste von und nach Grünau mussten auf Buslinien ausweichen und Umleitungen in Kauf nehmen. Zum Teil wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Rund drei Stunden nach dem Unfall meldeten die Verkehrsbetriebe via Twitter, dass die Stelle geräumt sei und die Straßenbahnen wieder passieren konnten.

