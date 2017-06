Leipzig. Bei einem Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn ist am Dienstagmorgen in Leipzig-Grünau ein Mann verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen acht Uhr auf der Ratzelstraße, wie Polizeisprecher Uwe Voigt auf Anfrage von LVZ.de sagte. In Höhe Berkaer Weg erfasste eine Tram der Linie 1 den Wagen eines 85 Jahre alten Mannes seitlich.

Wie es dazu kommen konnte, war zunächst unklar. Der 85-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. In der Straßenbahn hat es ersten Erkenntnissen zufolge keine Verletzten gegeben.

Während die Unfallstelle geräumt wurde, konnten die Linien 1 und 2 nicht wie gewohnt fahren. Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe mitteilten, wurde Schienenersatzverkehr eingesetzt. Nach etwa zwei Stunden war die Straße wieder frei.

