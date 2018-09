Leipzig

In der Nacht zum Sonntag hat die Autobahnpolizei einen 29-Jährigen auf der A14 verfolgt. Der Mann überholte gegen 3.20 Uhr einen Streifenwagen, der auf Höhe der Anschlussstelle Leipzig-Nordost Richtung Dresden unterwegs war. Die Beamten kontrollierten per Funk das Kennzeichen und wurden so auf die fehlende Haftpflichtversicherung des Halters sowie eine Ausschreibung zur Zwangsentstempelung aufmerksam.

Verfolgungsjagd in falscher Richtung

Die Polizisten setzten sich daraufhin wieder vor den Wagen und ließen das „Bitte folgen“-Signal aufleuchten. Dieser Aufforderung kam der Fahrer des überprüften Autos jedoch nicht nach. Stattdessen wendete er an der Anschlussstelle Naunhof und fuhr als „Geisterfahrer“ Richtung Norden. Um der folgenden Streife zu entkommen, wechselte er unter anderem am Dreieck Parthenaue und am Parkplatz Pösgraben erneut die Richtung. An der Anschlussstelle Leipzig-Südost verließ er schließlich die Autobahn. Beim rasanten Überfahren einer Kreuzung verloren die Polizisten seine Spur.

Geisterfahrer geschnappt

Kurze Zeit später wurde der Mann unter der gemeldeten Adresse des Fahrzeughalters in Paunsdorf angetroffen. Bei seiner Durchsuchung wurden betäubungsmittelverdächtige Substanzen gefunden. Derweil fehlt von seinem Auto trotz Einsatzes eines Fährtenhundes jede Spur. Weil der 29-Jährige die zur Vermeidung seiner Ersatzfreiheitsstrafe notwendige Summe nicht begleichen konnte, sitzt er nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer dem Geisterfahrer ausweichen musste, weitere Angaben zur Verfolgungsjagd oder zum Verbleib des Audis mit dem amtlichen Kennzeichen L-QB 4724 machen kann, wird gebeten, sich bei der VPI Leipzig, Schongauerstraße 13 in 04328 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341/25 52 85 1 (tagsüber) oder der 0431/25 52 91 0 zu melden.

Von anzi