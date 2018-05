Leipzig

In der Nacht zum 1. Mai haben ein Leipzig wieder Autos gebrannt. So schlugen um 2 Uhr in der Meusdorfer Straße in Connewitz Flammen aus einem Audi Q7. Kaum einen Kilometer weiter, in der Mathildenstraße, zerstörte das Feuer einen Mercedes der E-Klasse. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.

In der Henricistraße in Lindenau brannte bereits gegen 1.30 Uhr ein Opel-Kleintransporter. Das Feuer griff außerdem auf einen weiteren Wagen über, der ebenfalls beschädigt wurde.

Drei Autos sind laut Polizei komplett ausgebrannt. Die Kripo ermittelt, Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.

Von lyn