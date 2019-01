Leipzig

In Leipzig Reudnitz-Thonberg hielt ein Autobesitzer aus Zufall am Mittwochmorgen einen Dieb auf, der gerade dessen Wagen stehlen wollte. Wie die Polizei mitteilte, plante der Eigentümer früh in der Breitkopfstraße loszufahren, konnte sein Auto jedoch nicht starten. Er bemerkte zwar, dass der Fahrersitz anders eingestellt war und im Motorraum Kabel gelöst worden sind, verständigte zunächst jedoch den Abschleppdienst.

Auf diesen wartete er daraufhin in seiner Wohnung, sah von dort aber plötzlich die Lichter seines Autos angehen. Als er zurück zu seinem Wagen rannte, nahm dieser gerade Fahrt auf. Er erreichte noch rechtzeitig die Fahrertür, riss sie auf und zog an der Handbremse. Dabei überraschte er einen Unbekannten auf dem Fahrersitz, der über die Beifahrertür unerkannt in die Dunkelheit flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Fahrzeugdiebstahl.

Von LCL