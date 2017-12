Leipzig. Ein 28-Jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend auf seinem Weg von der Ranftschen Gasse in die Ludwig-Erhard-Straße den Vorrang eines Fußgängers missachtet und ihn verletzt, so ein Polizeisprecher gegenüber LVZ.de. Beide hatten Verkehrsteilnehmer Grün. Das 35-Jährige Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Verletzungen konnte die Polizei keine Aussagen treffen.

Zu Verkehrseinschränkungen kam es nicht.

dei