Leipzig

In der Lützner Straße in Leipzig-Neulindenau hat in der Sonntagnacht gegen 23.40 Uhr ein Autofahrer einem anderen mit einem Tischbein auf den Kopf geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, hatte zuvor der 21-jährige Mercedes-Fahrer einen 43-Jährigen in einem Ford kurz vor einer Ampel überholt.

Nach Angaben von Zeugen hatten die beiden Fahrzeuge sich bereits zuvor mehrfach bei überhöhter Geschwindigkeit gegenseitig ausgebremst, bedrängt und überholt. Nach dem letzten Manöver stiegen die Fahrer auf Höhe eines Autohauses aus und stritten sich.

Dabei soll der 21-Jährige den anderen Mann mit einem Tischbein auf den Kopf geschlagen haben. Die Polizei traf am Einsatzort nur den 42-jährigen Geschädigten an. Er trug eine Platzwunde am Kopf davon. Der 21-Jährige flüchtete zunächst, konnte aber in der Nähe gestellt werden.

hgw.