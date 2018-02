Autofahrer läuft nach Unfall in Leipzig-Grünau einfach weg

Leipzig. Ein Autofahrer hat am Sonntagabend einen Auffahrunfall in Grünau verursacht und ist danach zu Fuß geflüchtet. Gegen 20.30 Uhr krachte der Mann mit seinem VW an der Kreuzung Antonienstraße/Brünner Straße gegen einen verkehrsbedingt haltenden Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf einen davor an der Ampel stehenden BMW geschoben. Die beiden 50 und 36 Jahre alten Insassen des Opel wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Anstatt zu helfen, suchte der Unfallverursacher zu Fuß das Weite. „Er ist ausgestiegen und weggelaufen“, berichtete Polizeisprecherin Birgit Höhn. Anhand seines Kennzeichens konnte die Polizei den Fahrer noch am Abend ausfindig machen. Der 44-Jährige muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Weil bei dem Unfall Betriebsstoffe aus den Autos ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr die Antonienstraße säubern. Gegen 21.10 Uhr war der Einsatz beendet, hieß es. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

nöß/jhz

Update: In der ersten Textfassung hieß es, der Unfall sei in Plagwitz passiert. Die Kreuzung befindet sich jedoch Grünau. Dies hat die Polizei am Montag korrigiert.