Leipzig

Ein betrunkener 35-Jähriger ist mit seinem Auto gegen eine Verkehrsinsel gefahren und anschließend direkt in Haft gekommen. Laut Polizei war der Mann auf der Kiewer Straße in Richtung Ratzelstraße unterwegs, als er auf Höhe der alten Salzstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er stieß gegen eine Verkehrsinsel und blieb vor Ort stehen. Vorbeifahrende Polizeibeamte bemerkten den Unfall und stellten beim unverletzten Fahrer einen starken Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille, sodass eine Blutuntersuchung im Krankenhaus angeordnet wurde.

Bei der polizeidienstlichen Prüfung gab der 35-Jährige an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zusätzlich stellten die Beamten bei der Überprüfung seiner Person fest, dass gegen den Leipziger außerdem ein Haftbefehl vorlag. Er wurde daraufhin in den zentralen Polizeigewahrsam gebracht.

Insgesamt entstanden am Auto und an der Verkehrsinsel Schäden in Höhe von circa 5000 Euro. Der Fahrer hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Von fbu