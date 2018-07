Leipzig

Eine Fahrradfahrerin hat am Dienstagmorgen im Leipziger Ortsteil Schleußig schwere Verletzungen erlitten. Die 32-Jährige wollte um 6.30 Uhr an einer Ampel kurz vor der Pleiße den Schleußiger Weg überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst, dessen Fahrer laut Polizei stadteinwärts unterwegs war und wohl das für ihn geltende rote Signal missachtet hat. Die Frau verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Gegen den 57-jährigen Verursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Von anzi