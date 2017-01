Leipzig. Ein Autofahrer hat am späten Montagnachmittag einen Fußgänger übersehen und schwer verletzt. Laut Polizei wollte der Pkw-Fahrer gegen 17.40 Uhr von der Talstraße in die Goldschmidtstraße abbiegen. Dabei erfasste er den Fußgänger, der mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Wie sich nach dem Unfall herausstellte, war der Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

luc