Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Marienbrunn ist am Dienstagmorgen eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 47-jähriger Autofahrer kurz vor sieben Uhr von der Zwickauer Straße nach links in die Probstheidaer Straße einbiegen. Dabei hat er laut mehreren Zeugen eine rote Ampel missachtet und eine Straßenbahn übersehen, die in der gleichen Richtung unterwegs war. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt, es entstand allerdings ein Schaden von ungefähr 30.000 Euro.

thiko