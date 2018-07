Leipzig

Ein Autofahrer ist mit einer 81-jährigen Radfahrerin in Leipzig-Großzschocher frontal zusammengeprallt. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Der 21-jährige Autofahrer hatte die Frau beim Abbiegen von der Anton-Zickmann-Straße übersehen. Auf der Kreuzung kam es dann zum Frontalzusammenstoß.

Die 81-Jährige stürzte schwer. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

dei