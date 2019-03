Leipzig

Ein Fußgänger ist in Leipzig-Plagwitz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 34 Jahre alter Autofahrer sei am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr in der Erich-Zeigner-Allee rückwärts in eine Parklücke eingefahren und habe den hinter ihm laufenden 80-Jährigen übersehen, der die Fahrbahn queren wollte.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag stürzte der Fußgänger wegen der Kollision und wurde schwer verletzt. Er kam mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Update: Zunächst hatte die Polizei von einem 88-jährigen Fußgänger gesprochen. Diese Abgabe wurde später korrigiert.

Von RND/dpa