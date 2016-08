Leipzig. Auf der Eisenbahnstraße sind ein 28-Jähriger mit seinem Auto und ein 61-jähriger Kradfahrer zusammengestoßen. Der Fahrer des Kompaktwagens fuhr vom Straßenrand los und wendete anscheinend ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei fuhr er außerdem über eine durchgezogene Mittellinie.

Den 61-jährigen Kradfahrer sah der Autofahrer nicht. So kam es zu dem Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Er musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Die beiden Insassen des Wagens blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

koku