Leipzig. Ein Reifen eines Regionalbusses ist am Mittwoch in Brand geraten und ist bei den Löscharbeiten geplatzt. Wie die Polizei mitteilte, erlitt ein 25-jähriger Autofahrer dabei ein Knalltrauma und wurde an der Hand und am Fuß verletzt.

Um 9.50 Uhr fuhr der Bus von Freiberg nach Leipzig auf der Brandenburger Straße im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf. Ein Autofahrer signalisierte dem Busfahrer, dass der hintere linke Reifen des Busses brannte. Der Busfahrer ließ die zwei Fahrgäste aussteigen und versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu ersticken.

Der 25-jährige Autofahrer eilte ebenfalls mit einem Feuerlöscher zu Hilfe. Weil der Reifen platzte, wurde er verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Brand wurde von der Berufsfeuerwehr Leipzig-Mitte gelöscht. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit unklar.

