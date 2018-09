Leipzig

Weil ein betrunkener Mann Montagabend gegen 22.40 Uhr auf der Fahrbahn der Röntgenstraße in Lindenau herumlief und den Verkehr behinderte, kam es zu einem Streit mit einem Autofahrer. Dieser bat den Betrunkenen, auf den Bürgersteig zu wechseln. Das wollte der alkoholisierte Mann aber nicht. Er schlug gegen den VW-Bus des Fahrers, woraufhin dieser nach Angaben der Polizei ausstieg und den Betrunkenen in Richtung Fußweg schubste. Der Mann stürzte und verletzte sich am Kopf. Der Autofahrer fuhr weiter. Ein Zeuge rief die Polizei. Mit seinen zwei Promille war der Verletzte nicht vernehmungsfähig. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Von soa