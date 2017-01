In der Nacht zu Donnerstag ist eine 61-jährige Autofahrerin gegen Mitternacht am Willy-Brandt-Platz mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei fuhr sie vom Bahnhofsvorplatz rechts auf den Willy-Brand-Platz, als sie den Mann übersah. Der 38-Jährige war auf dem Radweg in Richtung der Westhalle des Bahnhofs unterwegs.

Durch den Zusammenstoß stürzte er und verletzte sich schwer. Er wurde stationär in einer Klinik aufgenommen. Die 61-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

koku