Frohburg

Eine 70-Jährige hat beim Wenden in Frohburg gegen 15.30 Uhr einen Motorradfahrer übersehen. Der Mann wurde schwer verletzt und verstarb später im Krankenhaus, so die Polizei.

Die Autofahrerin fuhr auf der B 7 in Richtung Eschefeld. Am Ende eines Waldstücks befuhr die Frau den rechten Randstreifen und beachtete laut Polizei den in gleicher Richtung fahrenden 58-Jährigen nicht. Bei der Kollision stürzte der Mann und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er an seinen Verletzungen.

Die 70-jährige Fahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Während der Rettungsarbeiten musste die Straße voll gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Gegen die Fahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

dei