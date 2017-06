Eine 53-Jährige hat am Donnerstagmorgen in der Brandvorwerkstraße einen Radfahrer mit ihrem Pkw gerammt und gegen einen parkenden Wagen geschleudert. Wie die Polizei mitteilte, wurde das 52-jährige Opfer dabei aber nur leicht verletzt. Es war etwa sechs Uhr in der Frühe, als die Fahrerin mit ihrem Auto wenden wollte und dabei den Mann auf dem Fahrrad übersah. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

chg