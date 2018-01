Autoinsasse attackiert Fahrradfahrerin in Leipzig mit Pfefferspray

Am Donnerstagabend ist eine Fahrradfahrerin am Westplatz von einem lärmenden Autobeifahrer mit Pfefferspray besprüht worden. Die 28-Jährige war gegen 20.30 Uhr auf der Käthe-Kollwitz-Straße unterwegs, als ein Auto an ihr vorbeifuhr. Laut Leipziger Polizei drang aus dem Wagen aggressives Gekeife. An der Kreuzung Friedrich-Ebert/Käthe-Kollwitz-Straße wollte sie den Autoinsassen zur Rede stellen. Als sie an die Tür klopfte, stieß der Mann die Tür soweit auf, dass die Frau samt Fahrrad stürzte.

Als sie wieder auf den Beinen war, griff der Unbekannte sie mit Pfefferspray an. Dabei traf der Nebel auch den Angreifer. Die Frau erlitt gereizte Schleimhäute und tränende Augen. Eine Zeugin kam ihr zu Hilfe. Die 28-Jährige sagte aber, es gehe ihr gut. Sie fuhr davon und erstattete erst später Anzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

ThTh