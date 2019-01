Leipzig

Ein Jugendlicher hat in der Nacht zum Samstag gegen 1.30 Uhr in der Brandstraße in Leipzig Connewitz mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Eine Zeugin informierte die Polizei, woraufhin mehrere Streifenwagen zum Tatort fuhren. Vor Ort stellten die Beamten einen verdächtig wirkenden 19-Jährigen.

Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gesucht wurde. In seinem Rucksack fanden die Polizeibeamten einen Sanitätskasten, in dem sich ein Taschenmesser befand. In der Jacke trug der 19-jährige Tatverdächtige zwei Scheren, mit denen er an drei Fahrzeugen die Schlösser manipuliert und gewaltsam geöffnet haben soll. Anschließend soll er die Innenräume nach Brauchbarem durchsucht haben.

Ein eingesetzter Fährtenhund bestätigte später den Verdacht gegen den 19-Jährigen: An einem geöffneten Fahrzeug nahm er die Spur auf und lief direkt bis zu dem Ort, an dem der Jugendliche festgehalten wurde. Der Hund setzte sich genau vor ihm hin und signalisierte damit, dass der junge Mann der Täter ist. Der junge Mann wurde mit auf das Polizeirevier genommen.

Von fbu