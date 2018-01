Automat in Leipzig aufgesprengt – Zigaretten und Bargeld gestohlen

Leipzig. Am Samstag ist ein Zigarettenautomat im Triftweg im Leipziger Stadtteil Marienbrunn aufgesprengt worden. Der Täter stahl Bargeld und Zigaretten, so die Polizei am Montag. Ein Anwohner hatte einen lauten Knall gehört und einen Lichtschein wahrgenommen. Als er aus dem Fenster sah, entdeckte er den gesprengten Automaten und alarmierte die Polizei.

Die Beamten entdeckten am Tatort Zigarettenschachteln und Münzgeld. Ebenfalls hatten Teile des gesprengten Automaten drei Autos beschädigt – die Besitzer erstatteten Anzeige.

Der genaue Stehl- sowie Sachschaden konnte noch nicht ermittelt werden. Vermutlich wurde der Automat mittels Pyrotechnik zerstört.

Zu einem ähnlichen Tathergang kam es laut Polizei auch in der Nacht auf Sonntag in Taucha. Dort explodierte Pyrotechnik im Ausgabeschacht eines Zigarettenautomaten. Durch die Explosion wurde der Automat zerstört. Der Dieb verschwand mit Zigaretten und Bargeld.

dei