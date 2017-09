Autotür geöffnet – 32-jährige Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich am Kopf

Leipzig. Eine Radfahrerin hat sich bei einem Unfall in Gohlis-Süd am Donnerstag am Kopf verletzt. Laut Polizei war die 32-Jährige gegen 15.40 Uhr auf der Gohliser Straße unterwegs, als ein Autofahrer am rechten Straßenrand parkte und seine Fahrzeugtür öffnete, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Frau prallte gegen die Tür und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich am Kopf und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 54-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

luc