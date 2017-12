B2 bei Markkleeberg nach schwerem Unfall stundenlang gesperrt

Leipzig. Auf der Bundesstraße 2 bei Markkleeberg sind am Mittwochnachmittag zwei Autoinsassen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 57 Jahre alte Fahrer eines Citröen wollte nach Polizeiangaben gegen 14.30 Uhr kurz vor der Auffahrt zur A38 auf die linke Spur. wechseln. Dabei übersah er einen von hinten kommenden Mercedes, der mit hoher Geschwindigkeit auf den Wagen auffuhr.

Der 57-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Kleinwagen und krachte in die rechte Leitplanke. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Markkleeberg-West und Wachau mussten den Fahrer aus dem Wrack befreien und dafür das Dach des Citröen abschneiden. Auch die 56-jährige Beifahrerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die B2 war in Richtung Chemnitz für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Dadurch kam es zu erheblichen Staus. Gegen 17 Uhr wurde die Bundesstraße wieder freigegeben.

nöß/-tv