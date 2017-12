Backpackerin aus Leipzig stirbt bei Unfall in Australien

Leipzig/Brisbane. Eine 27-jährige Backpackerin aus Leipzig ist bei einem Unfall in Australien auf tragische Weise ums Leben gekommen. Wie die Zeitung „Brisbane Times“ am Mittwoch in ihrer Online-Ausgabe berichtete, wurde Jennifer K. auf einer Avocado-Farm bei einer Fahrt mit einem Rasentraktor getötet. Die 27-Jährige geriet auf einem Abhang unter das Fahrzeug und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Die "Brisbane Times" berichtet über den tragischen Tod der Leipzigerin. Quelle: Screenshot

Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge bereits am 8. Dezember und werde nach wie vor von den örtlichen Behörden untersucht. Die junge Frau soll mit einem Begleiter auf dem Rasentraktor gesessen haben. Der Mann fuhr den Rasentraktor laut einem Bericht von SBS News. Ein Freund namens Mathias trauerte öffentlich um die 27-Jährige und sagte der australischen Zeitung: „Sie war meine beste Freundin für mehr als zehn Jahre und ging mit mir durch Dick und Dünn.“

Die Avocado-Farm befindet sich in Tamborine Mountain, etwa 40 Kilometer nordwestlich der Stadt Gold Coast, die auch als „Surfers Paradise“ bekannt ist. Sie liegt an der Ostküste des Kontinents im Bundesstaat Queensland.

nöß