Leipzig

Zwei Männer haben im Auwald in Leipzig große Mengen Wurzeln ausgegraben. Der 32-Jährige und der 42-Jährige hätten am Sonntagnachmittag große Mengen von Bärlauchwurzeln ausgegraben und damit gegen das Waldgesetz verstoßen, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Bürger hatte die Polizei verständigt. Die Pflanzenteile wurden beschlagnahmt und die Männer nach Aufnahme der Personalien wieder entlassen. Ihnen droht nun eine Geldbuße.

Bärlauch im Auwald

Bärlauch (Allium ursinum) findet sich im Auwald teils in großen Beständen. Die Wildpflanze wird oft von Spaziergängern gepflückt. Man kann sie als Gewürz, für Pesto oder in Aufstrichen verwenden. Kleine Mengen dürfen durchaus geerntet werden, wer größere Mengen für den Eigenbedarf mit nach Hause nehmen möchte, benötigt allerdings die Zustimmung des Waldbesitzers und der Naturschutzbehörde.

Von RND/dpa