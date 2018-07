Leipzig

Experten von Gesundheits- und Landesjugendamt haben sich am Donnerstag in der evakuierten Kindertagesstätte in der Bästleinstraße umgesehen. Im Anschluss wurde die Kita wieder freigegeben. Die Einrichtung war am Mittwoch evakuiert und geschlossen worden, nachdem zehn Personen über Atembeschwerden geklagt hatten – darunter fünf Kinder. Die Feuerwehr war mit zehn, der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen angerückt. Es wurden Atemwegsreizungen diagnostiziert.

Bei der Untersuchung am Mittwoch unter der Leitung von Amtsarzt Nils Lahl ergaben sich „keine Anhaltspunkte für eine aktuelle Gesundheitsgefährdung“, wie die Stadt mitteilte. Die Luft sei auf verschiedene Schadstoffe getestet worden – ohne Ergebnis.

Von Björn Meine