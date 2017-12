Banden-Mord in Leipzig-Grünau: Zweiter Täter vor Gericht

Leipzig. Sein Komplize ist bereits wegen eines Mordes in Leipzig-Grünau zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Nun muss sich der zweite Beschuldigte in einem Mammutprozess, der mindestens bis Fe-bruar 2018 laufen soll, vor dem Landgericht verantworten. Angeklagt ist der 21-jährige Türke Mehmet C., der untergetaucht war und nach monatelanger Öffentlichkeitsfahndung erst am 6. Juli dieses Jahres in Berlin verhaftet werden konnte.

Mehmet C. soll gemeinsam mit dem aus dem Kosovo stammenden Albaner Argjent K. (20) am 21. Oktober vorigen Jahres in der Nähe eines Wohnblocks in der Breisgaustraße einen 24-jährigen Mann aus Tunesien auf offener Straße erstochen haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass diese Bluttat der Höhepunkt eines seit dem Sommer 2016 tobenden Bandenkrieges in dem Viertel im Leipziger Westen war. „Es ging um die Vorherrschaft auf der Straße“, hatten die Richter im Mord-Prozess gegen Argjent K. eingeschätzt. Demnach gehörte dieser zu einer von Albanern dominierten Migranten-Clique, die die Macht beanspruchte. Ebenso wie eine Gruppierung von neuen Asylbewerbern – überwiegend aus Nordafrika –, der sich auch das spätere Opfer Hamza G. angeschlossen hatte.

Der Tunesier musste sterben, weil er einen Bruder des Albaners geschlagen und leicht verletzt hatte. „Es war Selbstjustiz“, sagte der Vorsitzende Richter Michael Dahms bei der Verkündung des Urteils gegen Argjent K., der im September 2017 die höchstmögliche Jugendstrafe von zehn Jahren Haft erhalten hatte. Die Entscheidung ist aber nicht rechtskräftig – die Verteidigung hat Revision eingelegt, hieß es am Dienstag im Landgericht. Siebenmal war mit einem Messer, das eine zwölf Zentimeter lange Klinge hat, auf das Opfer eingestochen worden. Die Waffe traf einen Lungenflügel sowie auch das Herz.

Der nun derzeit als Mittäter vor dem Leipziger Landgericht stehende Mehmet C. hat bislang zu den auch gegen ihn erhobenen Mord-Vorwürfen geschwiegen. Ein Befangenheitsantrag der Verteidigung gegenüber den Berufsrichtern der zweiten Strafkammer ist unterdessen abgelehnt worden. Die Rechtsanwälte befürchteten eine Voreingenommenheit der Richter, weil diese bereits im Verfahren gegen Argjent K. entschieden hätten.

