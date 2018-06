Leipzig

Anwohner an einem Einkaufscenter in Leipzig-Grünau sind am Donnerstagmorgen von einer Explosion geweckt worden. Wie eine Sprecherin der Feuerwehr gegenüber LVZ.de sagte, ging der Notruf kurz nach 4 Uhr bei den Rettungskräften ein. Die Feuerwehr eilte mit drei Fahrzeugen zur vermeintlichen Unglücksstelle in der Stuttgarter Allee. Vor Ort wurde ein gesprengter Geldautomat in einer Bankfiliale festgestellt.

„Der Sprengsatz wurde gekühlt und konnte geborgen werden“, so die Behördensprecherin weiter. Der Geldautomat sei durch die Explosion zerstört worden, durch die Druckwelle wurden offensichtlich auch andere Teile der Bankfiliale beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Schadens und zur Menge des entwendeten Geldes ist bisher nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Zur Galerie Der Geldautomat in der Bankfiliale in Leipzig-Grünau wurde bei der Explosion am Donnerstagmorgen zerstört. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Die Attacke auf das Geldinstitut am Donnerstag ist bereits der vierte Fall rings um die Messestadt innerhalb von nur zwei Wochen. Am Montag wurde in Markranstädt ein Geldautomat auf ähnliche Art und Weise zerstört, in der vergangenen Woche gab es zwei Sprengungen in Bankfilialen in Leipzig-Lößnig und in Taucha.

Von mpu