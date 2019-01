LEIPZIG

Um seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren, beging der aus Baden-Württemberg stammende Andreas B. immer wieder Überfälle auf Banken. Dabei machte er Beute in Millionenhöhe. Das Landgericht Leipzig ordnete am Mittwoch außer der bereits verhängten Haftstrafe von sieben Jahren und neun Monaten Sicherungsverwahrung für den 54-jährigen Angeklagten an. „Sie haben genug Leute geschädigt in den vergangenen gut 20 Jahren“, sagte Jens Kaden, Vorsitzender Richter der 6. Strafkammer.

Psychiater Matthias Lammel hatte dem Angeklagten zuvor einen Hang attestiert, „schwere Straftaten zu begehen, um seinen materiellen Reichtum zu erhalten“. Zum Luxus-Lebensstil des Andreas B. gehörten beispielsweise teure Autos, Urlaubsreisen oder eine mit Designermöbeln ausgestattete Wohnung. Nach Aktenlage gaukelte er einer früheren Lebenspartnerin vor, ein erfolgreicher Immobilien- sowie Aktienspekulant zu sein und beschenkte sie mit einem Nobelwagen. Andreas B. habe gelebt wie „Gott in Frankreich“, so Richter Kaden.

Beute: 3,5 Millionen D-Mark

Seinen ersten Banküberfall beging der Angeklagte im Alter von 19 Jahren. Während der anschließenden Haft erlernte er den Beruf eines Energieanlagenelektronikers, später wurde er Immobilienverwalter. Mit einem Komplizen beging der dann 31-Jährige ab 1995 Überfälle auf Geldinstitute in Baden-Württemberg und Sachsen. Bei den 20 Raubzügen erbeutete das Duo rund 3,5 Millionen D-Mark. Die Quittung des Landgerichts Stuttgart 2003 dafür lautete nach einem umfassenden Geständnis 14 Jahre Haft.

Mitte 2012 kam er auf freien Fuß, die restliche Strafe wurde damals zur Bewährung ausgesetzt. Bereits wenig später soll Andreas B. erneut straffällig geworden sein. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen fünf Sparkassen-Überfällen in Leipzig und der Region zwischen Dezember 2013 und Mai 2015 an. Schaden: 230 000 Euro.

Psychische Folgen für Opfer

Die damals zuständige 8. Strafkammer des Landgerichts hielt den Angeklagten aber nur wegen eines Überfalls auf die Sparkasse in der Ungerstraße am 12. Mai 2015 für überführt. Beute: 40 000 Euro. Die Richter verhängten im Juli 2016 nach einem Geständnis sieben Jahre und neun Monate Haft. Die Straftat hatte erhebliche psychische Folgen für die betroffenen Angestellten. Die heute 28 Jahre alte Victoria E. konnte ihren Beruf nicht mehr ausüben, floh regelrecht aus Leipzig. „Ich litt unter Angstzuständen und Verfolgungswahn“, schilderte sie am Mittwoch. „Bei jedem Kunden wurde mir schlecht.“

Den Übergriff auf die Filiale in der Arnoldstraße vom 21. Februar 2014 hielten die Richter für nicht erwiesen. Die Staatsanwaltschaft war anderer Ansicht, wollte schon damals Sicherungsverwahrung und ging in Revision. Der Bundesgerichtshof bestätigte den Freispruch, verwies den Fall bezüglich der Maßregel aber an das Landgericht zurück.

Bei ihrer gestrigen Entscheidung ordnete die 6. Strafkammer nunmehr wie von Staatsanwalt Eike Gildemeister gefordert Sicherungsverwahrung an. Der Beschuldigte bliebe damit auch hinter Schloss und Riegel, nachdem er seine Freiheitsstrafe verbüßt hat – sofern eine Begutachtung dann nicht zu einem anderen Ergebnis führt. Verteidiger Stephan Flemming war gegen die Anordnung der Maßregel.

Noch offen ist das Verfahren bezüglich der drei anderen Sparkassen-Überfälle: am 2. Dezember 2013 in der Lützner Straße, am 9. Dezember 2014 in der Lessingstraße und am 5. Februar 2015 im Markranstädter Ortsteil Großlehna. Das Verfahren war ursprünglich abgetrennt worden und ist noch immer am Landgericht anhängig. Einen Prozesstermin gibt es nicht.

Von Sabine Kreuz