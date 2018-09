Leipzig

Die Berufsfeuerwehr Leipzig und die Freiwillige Feuerwehr Böhlitz-Ehrenberg haben am Abend einen Schwelbrand im Leipziger Westen gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, fing das Dach einer Halle in der Franz-Flemming-Straße gegen 19.45 Uhr Feuer. Die Flammen seien beim Aufbringen einer Schweißbahn übergetreten und hätten sich dann auf einer Fläche von etwa acht Quadratmetern in der Dachkonstruktion ausgebreitet. Die eintreffenden Kameraden entfernten daraufhin die Dachverkleidung und konnten das Feuer zügig löschen. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Informationen über den entstandenen Sachschaden lagen am Abend noch nicht vor.

Von anzi