Leipzig. Bei einem Arbeitsunfall in Leipzig-Möckern ist am Mittwoch ein 45-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 11.45 Uhr dabei, einen Schornstein im zweiten Obergeschoss eines Hauses in der Seelenbinderstraße abzureißen, als sich Teile der Esse in der Etage darüber lösten und auf ihn stürzten. Der Bauarbeiter musste auf die Intensivstation einer Klinik eingeliefert werden und liegt im Koma.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei sowie Experten der Abteilung Arbeitsschutz der Landesdirektion haben Ermittlungen aufgenommen. Sie prüfen, ob möglicherweise Sicherheits- oder Einweisungsvorschriften nicht eingehalten wurden.

Von nöß