Leipzig

Auf einer Baustelle im Stadtteil Plagwitz ist am späten Freitagabend eine Baumaschine in Flammen aufgegangen. Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber LVZ.de erklärte, war das Fahrzeug in der Gießerstraße geparkt.

Gegen 22.50 Uhr ging bei den Behörden dann ein Notruf bezüglich des Brandes ein. Die herbei geeilte Feuerwehr konnte die Flammen löschen, zum entstandenen Schaden ist bisher nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Von mpu