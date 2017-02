Leipzig. Schlechter Start in den Arbeitstag: Ein Mitarbeiter hat am Mittwochmorgen auf einer Baustelle in der Leipziger Liebigstraße festgestellt, dass jemand gewaltsam in den Rohbau eingedrungen ist. Nach Angaben der Polizei wurde ein Fenster zerstört, eine Tür und ein Container wurden aufgebrochen. Es fehlen mehrere Maschinen und Werkzeuge, darunter eine Schlagbohrmaschine und eine Kettensäge. Zudem stellten die Baustellenarbeiter fest, dass die Täter vor Ort gegessen und geraucht haben mussten – darauf deuteten unter anderem Zigarettenkippen hin. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

lis