Bauwagen im Leipziger Nordwesten ausgebrannt

Leipzig. Einsatz der Feuerwehr im Leipziger Nordwesten: Ein Bauwagen ist am frühen Donnerstagmorgen im Ortsteil Lützschena-Stahmeln ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher aus der Feuerwehrleitstelle sagte.

Demnach brachen die Flammen gegen 3.15 Uhr in der Halleschen Straße aus. Laut Polizei hatte eine 49 Jahre alte Anwohnerin das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte informiert. Sie löschten den Brand. Die Schadenshöhe beträgt den Angaben zufolge etwa 2000 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Der Bauwagen gehört zur Dirtbike-Bahn Lützschena-Stahmeln. Auf dem Gelände in der Halleschen Straße betreibt der Verein „ride le“ eine Strecke, auf der mit speziellen Fahrrädern Radsport betrieben wird. In dem etwa drei mal zehn Meter großen Wagen werden laut Polizei Kabel, Stromgeneratoren und andere Utensilien gelagert.

Erst in der vergangenen Woche war ebenfalls in Lützschena-Stahmeln ein Wohnmobil für Schausteller abgebrannt. Wenige Tage zuvor waren Unbekannte in den Wagen eingebrochen, Schloss und Tür waren daher zum Zeitpunkt des Feuers defekt gewesen.

