Leipzig. Mehrere Fans des FC Bayern München sind am Samstag in Leipzig bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, sei gegen 11 Uhr in Nähe des Hauptbahnhofes ein Bus, mit dem die Anhänger in die Messestadt gekommen waren, von Unbekannten aufgebrochen worden. „Es wurden mehrere Rucksäcke mit Heimelektronik, Geldbörsen mit Geldkarten, Ausweispapieren entwendet“, heißt es im Bericht der Beamten. Der Gesamtschaden konnte noch nicht ermittelt werden.

Insgesamt sei der Aufsehen erregende Nachmittag in Leipzig aber vergleichsweise friedlich verlaufen, so die Beamten weiter. Am Rande Spiels kam es den Behörden zufolge allerdings zu kleineren Reibereien zwischen den Fangruppen. Sechs Körperverletzungen und zwei Beleidigungen seien registriert worden, heißt es im Polizeibericht. Genauere Angaben zu den Auseinandersetzungen konnten bisher nicht gemacht werden.

Im Stadion selbst sorgte ein Nebelkörper, der kurz nach der Halbzeitpause im Block der Auswärtsfans gezündet wurde, für Aufsehen. Weitere Verstöße gegen die Stadionordnung sind den Behörden bisher nicht bekannt.

Nicht zuletzt kam es bei der Anreise der mehr als 40.000 Fußballfans vor dem Stadion zu Behinderungen aufgrund eines Unfalls. Gegen 13.15 Uhr habe in der Straße am Sportforum ein Autofahrer eine 51-jährige Fußgängerin angefahren. Diese wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden.

